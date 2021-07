OFFICIEEL: Jumbo-Visma geeft twee renners uit de opleidingsploeg een kans bij de grote jongens

Mick van Dijke en Michel Hessmann komen dit seizoen uit voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar daar komt dus vanaf 2022 verandering in. Beide renners krijgen bij Jumbo-Visma namelijk een profcontract.

Jumbo-Visma maakte zelf het nieuws bekend op haar website. Ze maakten dit seizoen al hun debuut bij de grote jongens, want zowel van Dijke als Hessmann waren te zien in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van Hongarije.

Mick & Michel 🔀 World Tour team🆙



Happy to see these two talents making this step from @TJVacademy in 2022🙌