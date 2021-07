Tadej Pogacar ook de sterkste op Luz Ardiden, serieuze oplawaai voor Rigoberto Uran

Tadej Pogacar heeft nog maar eens zijn klasse getoond in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates controleerde op de slotklim en sloeg op het juiste moment toe. Vingegaard eindigde opnieuw op de tweede plaats en ook Carapaz moest opnieuw tevreden zijn met plaats drie.

Tadej Pogacar is overduidelijk de beste renner in deze editie van de Tour de Frande en ook in de achttiende etappe zette de Sloveen nog maar eens de puntjes op de i. In de slotkilometer ging Pogacar in de aanval en Carapaz en Vingegaard konden hem niet volgen.

Zo haalt Pogacar ook na gisteren de ritzege binnen. Door deze overwinning wint de Sloveen ook het bergklassement. Jonas Vingegaard moet opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats en Carapaz vervolledigde het podium. Het ziet er naar uit dat dit ook het eindpodium zal worden van de Tour de France.

Voor Rigoberto Uran was het een etappe om zeer snel te vergeten. De Colombiaan verloor heel wat minuten en zakt zo verder weg in het klassement. De top 5 kan de renner van EF Education-Nippo zo vergeten.