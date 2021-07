Ultrafietser verpulvert wereldrecord en rijdt meer dan 1000(!) kilometer in 24 uur

In Oostenrijk zullen ze allemaal wel fier zijn op hun landgenoot die meer dan 1000 km in 24 uur reed: een nieuw wereldrecord op de fiets is gevestigd. Christoph Strasser kwam uit op 1026 kilometer: ruimschoots genoeg om het vorige wereldrecord te verbeteren.

En dan zaten de weersomstandigheden nog fel tegen, want Strasser moest vele uren in de gietende regen rijden. Plaats van het gebeuren was het Zeltweg-circuit in Oostenrijk. De omloop is 7,6 kilometer lang. Strasser legde zijn rondjes af met een gemiddelde snelheid van 42,75 kilometer per uur.

Het vorige wereldrecord was 914 kilometer in één ddag. Daar ging de Oostenrijker dus nog een stuk boven met 1026 kilometer. Strasser is alleszins niet aan zijn proefstuk toe. De 38-jarige ultrafietser deed in 2002 mee aan zijn eerste event van 24 uur. De vele inspanningen door de jaren heen bereiken nu een optimaal rendement.

ZESVOUDIG WINNAAR RACE ACROSS AMERICA

Strasser heeft overigens wel iets met record. Eerder zette hij ook al een record neer in de Race Across America, een wedstrijd die hij al zes keer gewonnen heeft.