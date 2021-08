🎥 Ben Hermans wint Arctic Race of Norway, Duitser pakt laatste etappe

In de slotetappe van de Arctic Race of Norway won Philipp Walsleben. De eindzege was voor onze landgenoot Ben Hermans.

De vierde en laatste etappe van de Arctic Race of Norway draaide uit op een sprint met twee. Daarin was Walsleben sneller dan Niki Terpstra. De Fransman Delettre werd op 17 seconden derde.

De eindzege in de rittenkoers was voor onze landgenoot Ben Hermans. In het eindklassement heeft hij twee seconden voorsprong op Odd Christian Eiking. Victor Lafay is derde op zes seconden.