Cofidis heeft selectie voor Vuelta bekendgemaakt: Martin kopman

Cofidis heeft maandag de selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Guillaume Martin is de kopman.

Guillaume Martin werd in de afgelopen Tour de France nog achtste. Nu is hij koman voor de Vuelta.

De Ronde van Spanje gaat zaterdag van start met een tijdrit over 8 kilometer in Burgos. De laatste rit is voorzien op 9 september.

De Spanjaarden José en Jesus Herrada en Fernando Barcelo, de Fransen Eddy Finé, Emmanuel Morin en Rémy Rochas, en ook nog Piet Allegaert vergezellen hem.

Vorig jaar was Martin de beste klimmer in de Vuelta.