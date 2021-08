Dit heeft de Vuelta te bieden op dag 1: een tijdrit van 7 kilometer, schittert gouden Roglic ook in straten van Burgos?

De Vuelta kan beginnen! Met op dag 1 reeds alle ogen op Primoz Roglic, bij velen toch de man die getipt wordt om zichzelf opnieuw op te volgen als eindwinnaar. De Vuelta begint met een tijdrit en Roglic liet recent al zien hoe goed hij die discipline onder de knie heeft.

De demonstratie van Primoz Roglic in de olympische tijdrit in Tokio staat zeker nog in ons geheugen gegrift. Dat was wel een lange tijdrit, op een lastig parcours. Iets helemaal anders dan wat de renners voor de wielen krijgen in Burgos bij de start van de Vuelta. Logischerwijs gaan de renners zich nog niet al te zeer moeten pijnigen, dat volgt later in deze grote ronde wel.

De eerste opdracht is een tijdrit van zeven kilometer, waarin de verschillen dus nog niet te hoog zullen oplopen. Renners die zich beter voelen bij het kortere werk, moeten zich dus ook zeker kunnen mengen in de strijd om de ritoverwinning.

VERTREK UIT KATHEDRAAL

Velen van hen zullen een unicum meemaken: ze vertrekken... vanuit een kathedraal. Nadien krijgen de deelnemers smalle en technische wegen voorgeschoteld. De tijdritspecialisten zullen hun behendigheid dus moeten tonen. Er komt ook al snel een oplopend stuk aan: een opwarmertje voor het eerste echte klimmetje uit deze Vuelta.

Want ja, er moet toch al bergop gereden worden op de eerste dag van de Vuelta. De Alto del Castillo is een klimmetje van derde categorie. Daar kunnen Roglic en andere klassementsmannen het best uit de verf komen. Na de top volgt uiteraard een afdaling en zijn er nog drie vlakke kilometers af te leggen tot aan de finish. De laatste renner komt over de meet rond 20u30, dan kennen we de eerste leider in de Vuelta van 2021!