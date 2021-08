Hermans leek na val ploegmaat op weg naar zege: "Ofwel was ik niet sterk genoeg ofwel begon ik te vroeg"

Quinten Hermans heeft zich op de weg nog eens kunnen manifesteren. De ritzege leek na de val van ploegmaat Biniam voor hem te zijn, maar een vijftal renners remonteerden hem nog vlak voor de streep.

Het eerste plan van Intermarché-Wanty-Gobert was dus om in te zetten op Biniam, de Eritreeër die recent werd aangetrokken. Toen die ten val kwam, moest Hermans te redden wat nog te redden viel. Dat was nog heel veel. Al had hij dat zelf allemaal niet zo meteen begrepen.

"Jammer dat we niet meteen doorhadden dat Biniam gevallen was. Met zijn snelheid had hij hier echt wel iets kunnen doen. Zelf koos ik het wiel van Tim Wellens om te volgen", beschreef Hermans de omstandigheden in de sprint.

Die kwam nadien dus volop op gang. Hermans was zegerijp, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een zesde stek. "Ofwel was ik niet sterk genoeg, ofwel begon ik te vroeg met sprinten."