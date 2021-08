20-jarige Fabio Van den Bossche zet potentieel in de verf met medaille op jeugd-EK in het omnium

Fabio Van den Bossche is één van onze grootste wielertalenten op de piste. Zijn potentieel kon ook aanschouwd worden op het EK baanwielrennen voor junioren en beloften. Daar heeft Van den Bossche een zilveren medaille veroverd.

De 20-jarige Van den Bossche liet in het omnium zien dat hij van alle markten thuis is in het pistewerk. Na een zesde plaats in de scratch won Van den Bossche de temporace in de afvalling. Zo rukte hij eerst op naar de derde plaats en wipte hij vervolgens naar de leiding.

ALS LEIDER BEGONNEN AAN PUNTENKOERS

Het zag er dus veelbelovend uit, maar de puntenkoers moest nog volgen als laatste onderdeel. De Deen Malmberg nam in die puntenkoers een bonusronde en ging zo over Van den Bossche. Vervolgens was het in spanning uitkijken naar de eindsprint.

Daarin kon Van den Bossche alsnog een gooi doen naar de Europese titel, maar die ging wel degelijk naar Malmberg. De tweede plaats en de bijhorende zilveren medaille is sowieso al een prestatie om u tegen te zeggen van Van den Bossche.