Opvallend: geen WK tijdrijden voor Olympische kampioen tegen de klok

Olympisch kampioen tijdrijden Primoz Roglic zal niet voor de regenboogtrui in het tijdrijden gaan op het WK in België, dat heeft de Sloveen zelf bekendgemaakt.

Een vreemde en tegelijkertijd logische beslissing van Roglic. In Tokyo snelde Roglic nog naar de snelste tijd op de olympische spelen, voor enkele gepatenteerde hardrijders als Ganna en Van Aert.

In Tokyo kregen de renners echter geen parcours voor de hardrijders en dat is op het WK in België net wat anders.

Na een loodzware Vuelta (die Roglic hoogstwaarschijnlijk zal winnen) heeft de Sloveen besloten dat hij geen WK zal rijden. "Ik focus me eerst op deze Vuelta, daarna pas naar de toekomst. Normaal gezien rijd ik geen WK", zei hij voor aanvang van de 19e etappe van de Ronde van Spanje.

Het WK tijdrijden voor de mannen vindt plaats op zondag 19 september.