Teamdokter reageert op perikelen van Remco Evenepoel: EK-deelname in gevaar?

Remco Evenepoel verscheen in Riemst niet aan de start van de vijfde etappe van de Benelux Tour, zo liet Deceuninck-QuickStep weten op sociale media.

In de nacht van maandag op dinsdag werd Evenepoel ziek. Hij kon nauwelijks nog eten. Evenepoel reed wel nog de derde en vierde etappe, maar geeft nu toch op.

"Remco verder laten rijden had geen enkele zin meer. In de nacht van donderdag op vrijdag krijg hij er nog eens buikloop bovenop. Dat was het signaal om de stekker er helemaal uit te trekken. Het is zinloos een renner die al niet te veel krachten heeft nog verder te laten rijden", meldt teamdokter Yvan Vanmol.

En dan rest er uiteindelijk maar één iets. "De laatste dagen en weken zijn al heel zwaar geweest voor Remco. Wij gaan hem nu niet helemaal 'in een knoop laten leggen'. Het enige wat hij nu moet doen, is zo spoedig mogelijk uitzieken. Rusten, veel rusten, en herstellen is thans aan de orde.”

Komt het EK dan niet in gevaar? "Wij gaan het van dag tot dag evalueren en bekijken en herbekijken. We moeten hem de tijd geven om te herstellen en dat kon enkel door Remco uit koers te nemen. Bovendien kondigde de laatste twee ritten in deze Benelux Tour zich aan als bijzonder zwaar en lastig."