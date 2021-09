Geen WK voor Greg Van Avermaet: "Ik hoopte er nog op, maar ik voelde het nieuws wel aankomen"

Greg Van Avermaet zal dit seizoen niet te zien zijn op het WK wielrennen. Maandag werd de selectie voor het wereldkampioenschap bekendgemaakt en daarin was de ervaren Belg niet terug te vinden.

Greg Van Avermaet had het ergens wel verwacht dat hij er niet bij ging zijn. "Ik hoopte er nog op, maar ik voelde het nieuws wel aankomen. Als ik mijn niveau had gehaald, had ik wel op het selectieblad gestaan", vertelde onze landgenoot bij Sporza.

Uiteraard is het wel een enorme ontgoocheling voor Van Avermaet. "De voorbije 14 was ik telkens van de partij en nu het in eigen land is, ben ik niet geselecteerd. Leuk is het niet, maar de acht renners die geselecteerd zijn verdienen het", legde Van Avermaet uit.