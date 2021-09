Sterke Deen geeft visitekaartje af voor WK met winst in Toscane: "Ik moest diep gaan in koers voor klimmers"

De Denen trekken straks met een sterke ploeg naar het WK. Eén van de geselecteerden won in Toscane, met name Michael Valgren. De renner van EF Education-Nippo onderstreept dus zijn goede vorm, want de Ronde van Toscane is een erg zware wedstrijd.

De beklimming van de Monte Serra was scherprechter in deze wedstrijd en die kent voor Michael Valgren geen geheimen. "Ik ken de Monte Serra heel goed, want tijdens mijn eerste jaar als prof woonde ik in Luca. Het was speciaal om op deze klim te strijden voor de overwinning."

Het was zijn eerste overwinning voor EF Education-Nippo. In 2018 won hij in het shirt van Astana de Omloop en de Amstel Gold Race. Hou hem dus straks maar in het oog op het WK. De Ronde van Toscane is qua profiel wel een heel andere wedstrijd. "Dit is een koers voor klimmers. Zelf ben ik niet echt een klimmer, ik moest dus diep gaan. Het was zeker speciaal."