Evenepoel en Van Aert ingecheckt in hotel en trainen op parcours WK tijdrijden, Van Aert doet dat achter motor

Voor Wout van Aert en Remco Evenepoel mag het WK nu echt beginnen. De tijdrit is hun eerste opdracht: komende zondag doen ze allebei een gooi naar een medaille op het WK tijdrijden. Twee dagen voordien begaven ze zich alvast op het tijdritparcours.

Om te beginnen hebben Van Aert en Evenepoel zich allebei aangemeld aan het hotel in Brugge waar Belgian Cycling de komende dagen zal logeren. Tijdens de eerste dagen van het WK gaat alle aandacht immers naar de tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge. Met op zondag 19 september dus al Wout van Aert en Remco Evenepoel aan zet.

Logisch dus dat er op het tijdritparcours ook met de tijdritfiets getraind werd. Zowel brede banen, kasseien als smalle wegen werden door Van Aert aangedaan op training. Opvallend is ook dat Van Aert deze training afwerkte achter de motor. Die moest hem ertoe dwingen om de training aan een juiste snelheid tot een goed einde te brengen.

Remco Evenepoel opteerde er voor om niet achter de motor te trainen, maar haalde ook wel zijn tijdritfiets van stal voor een verkenning van het WK-parcours. Evenepoel heeft uiteraard onlangs al het tijdritgevoel opnieuw op kunnen doen. Op het EK tijdrijden in Trento was Evenepoel goed voor een bronzen medaille. Evenepoel reed buiten ook even op zijn gewone fiets.