Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin stopt na het WK met koersen

Het einde van een tijdperk: Tony Martin stopt na het wereldkampioenschap wielrennen met koersen.

Tony Martin kondigde zelf op zijn sociale media-kanalen aan dat hij zal stoppen met wielrennen.



Het bericht: (lees verder onder de foto)

"Het was geen eenvoudige beslissing. Wielrennen heeft lange tijd een groot deel van mijn leven gevormd met hoogtes en laagtes, successen en verliezen, valpartijen en comebacks. Waar veel kleine kinderen van dromen, heb ik kunnen bereiken. De voorbije maanden heb ik meermaals gedacht wat er op mijn pad zou komen na het wielrennen."

"De valpartijen van het voorbije jaar hebben me doen afvragen of ik nog klaar ben om het hoofd te bieden aan de risico's die bij het wielrennen komen kijken. Ik heb besloten om dat niet te doen, vooral omdat er na veel discussies over de veiligheid van de sport niet veel veranderd is de voorbije jaren. Ik hoop dat de wielerwereld binnenkort zal luisteren naar de plannen van mijn en andere teams."

"Ik bedank mijn huidig team Jumbo-Visma voor hun steun de afgelopen drie jaar en om mij de kans te geven om mijn carrière te beëindigen zoals ik het zelf altijd wilde. Ik wil ook graag mijn familie, vrienden, fans en collega's bedanken. Zonder hen zou ik mijn droom niet hebben kunnen waarmaken en dat zal ik nooit vergeten."

Palmares

Tony Martin kwam de wielerwereld binnen als ijzersterke tijdrijder maar kon ook goed het lichte hooggebergte verteren. Hij kwam het peloton binnen via Gerolsteiner en trok dan via Team High Road (en HTC) naar Quick.Step. Na 5 jaar Quick.Step ging het naar Katusha om dan 3 jaar lang als wegkapitein te fungeren bij Jumbo-Visma.

Martin staat vooral bekend als tijdrijder en maakte een einde aan de hegemonie van Fabian Cancellara. Samen met de Zwitser is Martin de enige die 4x wereldkampioen tijdrijden kon worden. Op zijn palmares staat echter ook Parijs-Nice van 2011. Hij was toen beter dan onder meer Wiggins en Klöden.