Bronzen Vermeersch kreeg speciale aanmoediging: "Vanthourenhout riep in mijn oortje: "Je rijdt sneller dan Van Aert!""

Sneller rijden dan Wout van Aert, slechts weinigen krijgen het voor mekaar. Florian Vermeersch deed het wel op het WK tijdrijden voor beloften. Uiteraard niet de hele tijdrit, maar wel tijdens indrukwekkende slotkilometers, waardoor Vermeersch de bronzen medaille veroverde.

"Ik moet zeggen dat ik verrast ben, maar ik ben heel blij met deze derde plaats", vertelde Vermeersch in de mixed zone aan de aankomst in Brugge. "Ik startte vrij traag. Ik had de bondscoach gevraagd om mij wat gerust te laten, ik wilde mijn motor niet opblazen in het eerste gedeelte. In het tweede deel kon ik versnellen."

NIET ZOALS CAMPENAERTS

Is Vermeersch de volgende in het rijtje dat tijdritnatie België voortbrengt? "Ik zou het tijdrijden geen specialiteit van mij noemen, maar ik heb er zeker op gewerkt. Het is heel belangrijk voor de volgende jaren om in korte rittenkoersen over een goede tijdrit te beschikken. Ik ga er zeker aan blijven werken, maar niet zoals Victor Campenaerts enkele jaren geleden."

Zijn medaille heeft Vermeersch onder meer te danken aan een straffe slotkilometer. "Sven Vanthourenhout riep in mijn oortje: je rijdt sneller dan Van Aert! Dat gaf wel veel moraal", zei Vermeersch in de tv-studio van Sporza. "Ik heb een snelle laatste kilometer gereden. Ik vond het spijtig dat er vorig jaar geen WK was voor de jeugd. Dan ben ik op een plannetje beginnen broeden om hier bij de beloften mee te doen."