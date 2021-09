Grote mensenmassa zorgt voor bijzonder probleem voor renners op WK

De organisatie van het WK wielrennen zit met een probleempje. Door de grote aantallen toeschouwers kunnen de renners niet gemakkelijk een plaspauze inlassen.

Omdat er van start tot finish heel veel volk verwacht wordt, raadt de organisatie van het WK de renners aan te plassen zodra dit mogelijk is.

Yves Lampaert kwam afgelopen weekend met het probleem aandraven. “Volgende week zal er nog meer volk zijn. Ik hoop dat ze zones voorzien waar we eens op ons gemak langs de kant van de weg kunnen stoppen. Want 270 kilometer koersen zonder eens te kunnen plassen, dat is niet simpel”, zei hij bij Sporza.

Thomas De Gendt heeft alvast een oplossing klaar. “Het enige waar ik het mee kan vergelijken is de Tour: ook daar staat er altijd heel veel volk en is het altijd wachten op een vrij momentje waar er toch ergens tweehonderd meter niemand staat”, vertelde hij op Studio Brussel. “Dan zie je ook dat er meteen vijftig, zestig renners stoppen. Als dat niet lukt, dan is de enige andere optie een bidon leeg kappen en daar dan in plassen.”