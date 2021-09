Tony Martin stopt 'voor er iets ergs gebeurt' en zet thema veiligheid weer centraal: "Geen zin risico's te blijven nemen"

Tony Martin is nu wielrenner af. De reden waarom hij stopt met koersen is bij het thema 'veiligheid' te zoeken. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Martin is een renner geweest die vaak ten val kwam en het gevaarlijke aspect van het wielrennen kon hem zeker niet bekoren.

Martin was ook één van de mannen in het peloton die nadrukkelijk pleitte voor een verbeterende veiligheid in de koers. "Het was een wens van mij om dit punt naar voren te brengen. Ik ben al lang aan het vechten voor veiligheid in de koers. Ik moet nu besluiten dat er niets veranderd is, het is misschien zelfs nog erger geworden. Er zijn meer valpartijen dan tien jaar geleden."

Het is een problematiek waarbij vele verschillende instanties het moeten eens geraken over de oplossingen. "Ik kan federaties alleen maar vragen om hier aandacht aan blijven te besteden. Het gaat mijn carrière niet meer beïnvloeden, maar wel die van jonge renners die nog jaren met de fiets gaan rijden. Ik hoop dat er iets gaat veranderen en we niet al die vreselijke valpartijen moeten zien."

VADER VAN TWEE DOCHTERS

Het is de laatste jaren ook in het hoofd van Martin gaan spelen. "Ik ben dit jaar twee keer in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Als 36-jarige en vader van twee dochters, vraag je je dan wel eens af: "Wat doe ik hier eigenlijk? ik voelde me niet meer veilig. Je wordt ouder je begint meer na te denken dan jonge gasten. De koers was geen fun meer voor mij."

Dan kun je er beter mee stoppen. "Ik dacht altijd na over crashes of over hoe die te vermijden. Het heeft ook te maken met de manier waarop renners koersen, met meer risico's die worden genomen en finales die vroeger beginnen. Ik heb nog altijd passie voor het wielrennen, passie om te trainen en voor het tijdrijden. Maar ik had geen zin meer om risico's te nemen tijdens de koers. Ik kan beter afscheid nemen voor er iets ergs gebeurt."