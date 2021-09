D'hoore blij met keuzes met oog op na haar wielercarrière en rijdt laatste WK: "Kopecky in zetel naar finale brengen"

Het laatste WK is het voor Jolien D'hoore. Als Lotte Kopecky een medaille pakt, zou dat ook voor haar een beloning zijn. In elk geval heeft D'hoore haar zaakjes wel voor mekaar: ze weet al wat ze gaat doen wanneer haar actieve wielerloopbaan eindigt binnen ruim een week.

Eerst nog wel dit WK mooi afronden: D'hoore geeft haar verwachtingen mee. "Ik verwacht wel een heel harde koers. We zullen zien wat er gebeurt, maar in pakweg de Ronde van Vlaanderen gaat het er heel stevig aan toe. Ik verwacht dat dat nu niet anders zal zijn."

GOED OM IEMAND MEE TE HEBBEN

Krijgen we Jolien D'hoore vooraan in de koers te zien? "Als de kans zich voordoet om mee te schuiven, zal ik die niet laten liggen. Ik wil de ploeg helpen en het is altijd goed om iemand mee te helpen. Wie dat dan is, maakt op zich niet uit. We moeten Lotte Kopecky in een zetel naar de finale brengen."

Onlangs mochten we belangrijk nieuws over D'hoore te vernemen: ze gaat na haar actieve wielercarrière, die eind dit seizoen afloopt, werken voor Cycling Vlaanderen als performance manager en gaat ook ploegleider worden bij NXTG. "Die keuze is al een paar maanden gemaakt, ik heb mij heel stil moeten houden. Ik ben heel blij met mijn beslissingen."

VEEL PASSIE

Helemaal afstand nemen van het wielrennen doet ze dus niet. "Ik blijf in de koerswereld en ga die uitdagingen met heel veel passie aanpakken." Beseft ze dat het einde van haar eigen carrière als wielrenster nu voor de deur staat? "Ik blijf er rustig onder, al krijg ik er nu wel veel vragen over. Ik rijd nu eens een WK vanuit een andere positie", verwijst ze naar het feit dat Kopecky enige kopvrouw is. "Het is prettig zo eens te koersen."