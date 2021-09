Geen nieuwe Nederlandse wereldkampioene: Vos geklopt door Italiaanse Balsamo, sprint van Kopecky komt er niet uit

Na de jeugd was het aan de elite. Ging Kopecky een medaille pakken en werd een Nederlandse opnieuw wereldkampioene? Het antwoord op beide vragen is negatief. Balsamo kende de dag van haar leven, want ze versloeg Vos in een sprint om de wereldtitel. Kopecky miste op het eind de kracht om te spurten.

'De vroege ontsnapping' is een concept waar de vrouwen niet aan meededen op het WK. Drummond zorgde met een korte solo wel voor een intermezzo. Een eerste mogelijk belangrijk moment was toen Vollering een paar keer voet aan de grond moest zetten door problemen met de fiets en uiteindelijk ook van fiets moest wisselen. Nederland besloot toch niet op haar te blijven wachten, want de koers moest hard gemaakt worden. Twee keer voltrok zich eenzelfde scenario: op de Smeysberg werd een schifting doorgevoerd, met naast Vollering ook Van Dijk, Van den Broek-Blaak en Norsgaard die achterop geraakten, waarna het weer tot een samensmelting kwam. Voor het ingaan van de twee laatste ronden hield een tweede groep - met onder andere titelverdedigster Van der Breggen, Norsgaard en Klein in - het toch voor bekeken. VAN VLEUTEN EN BRAND LATEN NIET BEGAAN Het spel van de vele aanvallen en vervolgens weer inhouden ging onverminderd voort. Mavi García wist een half minuutje bij mekaar te rijden en zij is een niet te onderschatte renster. Bij Nederland talmden ze ook niet, met ook Van Vleuten en Brand die er de beuk ingooiden. Kopecky belandde in een groep daarachter, nadat ze te ver zat bij een passage over de Wijnpers. Gelukkig had ze D'hoore nog bij zich en die bracht de groep Kopecky toch weer terug. García reed de tank volledig leeg, maar was er op de Keizersberg toch aan voor de moeite. Via versnellingen van Brand, Van Vleuten en Van Dijk bleef Oranje de rest onder druk zetten. BALSAMO VERHINDERT NEDERLANDSE TRIOMF Niewiadoma kwam met een ultieme aanval en lokte ook een reactie uit bij Longo Borghini. Vos pareerde prima, ook Van Dijk en Jackson gingen mee. Maar voor de zoveelste keer kwam het weer samen, het werd dus een sprint met een beperkte groep. De kans dus ook voor Kopecky, maar de koers had haar teveel krachten gekost. Het werd een duel om goud tussen Balsamo en Vos: de Italiaanse klopte de Nederlandse.