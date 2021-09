INEOS Grenadiers talrijk aanwezig in de WK-wegrit: 11 renners van de Britse wielerploeg verschijnen aan de start

Team INEOS Grenadiers is alvast talrijk aanwezig in de WK-wegrit. Zo doen maar liefst 11 renners van de Britse wielerploeg mee aan het wereldkampioenschap. De meest bekende namen zijn Pidcock, Kwiatkowski en Moscon.

Maar ook de andere renners van INEOS Grenadiers zijn tot iets in staat. Denk maar aan een Hayter, maar ook Dunbar, Golas, Van Baarle, Rowe, Swift, Puccio en Rodriguez zullen aan de start van de wegrit verschijnen.

We're just one day away from the men’s road race at #Flanders2021 ­čîł



Here’s a reminder of the Grenadiers taking on the 268.3km test ­čĹŐ pic.twitter.com/Ua5LpLDjOu