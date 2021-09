Alle ogen gericht op Wout van Aert!

De wielergekte in België is helemaal losgebarsten doorheen de laatste week! Van Antwerpen tot Leuven en ver daarbuiten komen alle fans op straat om hun helden naar de overwinning te schreeuwen. Het beloofd een feest te worden van begin tot eind.

Belgische ploeg torenhoog favoriet

Alle ogen zijn gericht op de Belgen, die in eigen land mogen strijden om de regenboogtrui. Niet alleen Wout van Aert verkeert in topvorm, maar ook Remco Evenepoel liet al zien tijdens de tijdrit afgelopen weekend dat hij in goede vorm verkeerd. Ze zullen bijgestaan worden door Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Victor Campenaerts.

Er zijn uiteraard nog andere kanshebbers

We mogen ons uiteraard niet alleen maar focussen op de Belgen. De Fransen hebben Alaphilippe als favoriet, de Nederlanders hebben van der Poel en Italië heeft Colbrelli. En dan mogen we uiteraard niet de Denen vergeten, die altijd een sterk blok kunnen vormen op kampioenschappen.

Kan Denemarken voor de verrassing zorgen?

Denermarken heeft net zoals de Belgen een ploeg met meerdere kanshebbers: Kasper Asgreen, Michael Valgren en Magnus Cort Nielsen. Drie renners die veel mensen durven te vergeten en op een kampioenschap altijd sterk voor de dag zullen komen. Met Parijs-Roubaix dat eraan zit te komen zullen ook zij in goede vorm verkeren.

Wat met het parcours?

De start van de wedstrijd zal rustig verlopen, het parcours tussen Antwerpen en Leuven is vrijwel volledig vlak. Vanaf de renners in Leuven toekomen begint het echte werk. In de lokale lus krijgen de renners enkele korte maar pittige hellingen voor de wielen geschoven met onder meer de Keizerberg en de Wijnpers. In het begin van de wedstrijd zal dit geen probleem vormen, maar naar het einde toe zal dit het verschil maken tussen. Daarnaast zullen de renners ook enkele keren de “Flandrien” lus doen, een deel van het parcours met onder meer de Smeysberg en de Moskersstraat. Twee hellingen waar je volledig stil op komt te staan!

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Wout van Aert zou met zijn huidige vorm de man moeten zijn die kans maakt op de wereldtitel. Daarom heeft betFIRST voor hem ook een boosted odd voorzien: Wout van Aert wordt wereldkampioen, hier krijg je 3.50 keer je inzet voor bij betFIRST!

Daarnaast denk ik dat Sonny Colbrelli een kanshebber is, zeker wanneer het samen blijft in een kleine groep en eindigt in een sprint. Bij een overwinning van hem krijg je 13.00 keer je inzet.

Een outsiders die in mijn ogen toch veel kans heeft is Michael Valgren, een hardrijder die zijn naam eer aan doet. Mocht de Deen wereldkampioen worden, dan krijg je maar liefst 13.00 keer je inzet.