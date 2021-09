Verrassende wereldkampioene: "Ik hou van koersen in België, een eer om met Vos en Niewiadoma podium te delen"

Op veel favorietenlijstjes zal de naam van de nieuwe wereldkampioene niet gestaan hebben. In België wist Elisa Balsamo nochtans al eerder te winnen, dit jaar in de GP Oetingen en in 2019 in Dwars door de Westhoek. Het WK is nog wel wat anders. Geen wonder dat ze graag in België koerst.

"Ja, ook ik ben verrast", reageert Balsamo op de WK-uitslag. "De ploeg deed het uitstekend in de laatste paar ronden. We waren mee bij elke aanval, ook de lead-out was perfect. Ik was aangeduid voor de sprint, maar ik moest eerst nog overleven. Ik hou ook van dit soort sprint, het is een beetje oplopend. Ik wist dat ik moest wachten en niet van te ver mocht beginnen. Het is ongelooflijk dat ik de regenboogtrui mag dragen."

Opnieuw dus een glorietocht door Vlaanderen voor Balsamo, die zo ineens tussen de groten komt te staan. "Ik hou ervan te koersen in België. Het is een grote eer voor mij om het podium te delen met Marianne Vos en Kasia Niewiadoma." Bij de junioren werd ze al wereldkampioene. "Dat is een goede motivatie om te blijven trainen, maar de regenboogtrui bij de elite is zoveel meer waard. Dit is voor altijd."

REVANCHE

Een paar weken geleden had ze dit niet kunnen bedenken. "De Olympische Spelen gingen niet zoals ik wilde. Na mijn terugkeer uit Tokio heb ik hard getraind voor dit ene grote doel. Dit is mijn revanche op mijn seizoen. Ik heb twee rittenkoersen gereden om de goede benen te vinden en ik heb ze gevonden. Mijn coach heeft goed werk geleverd." Balsamo staat ook bekend als pistier. "De piste is een goede training voor op de weg."

Onwaarschijnlijk maar waar: de nieuwe wereldkampioene rijdt niet eens in de WorldTour. Volgend jaar wel, dan gaat ze naar Trek-Segafredo. "Voor mijn huidige ploeg Valcar-Travel&Service kan deze regenboogtrui veel veranderen. Ik hoop dat dit kan helpen om sponsors te vinden en om een goede ploeg uit te bouwen voor de andere meiden."