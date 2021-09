Voor het eerst sinds 2002 een Parijs-Roubaix in de regen? "Renners met ervaring in het veldrijden zijn dan in het voordeel"

Krijgen we voor het eerst sinds 2002 een Parijs-Roubaix in de regen? Het is een vraag waar we voorlopig het antwoord nog niet op weten, maar als het zou regenen, belooft het een echte hel te worden voor de renners.

De laatste keer dat Parijs-Roubaix in de regen werd gereden, was dus in 2002. Toen kregen we een Belgische winnaar, want Johan Museeuw trok aan het langste eind. Bij Sporza legt Museeuw uit dat de veldrijders zondag in het voordeel zullen zijn als het zou regenen.

"Renners met ervaring in het veldrijden zijn in het voordeel als het regent. Bij nat weer moet je jouw fiets laten sturen en zij weten perfect wat hun fiets moet doen. Als je te veel zou tegensturen, kom je ten val. De renners zullen in de regen meer moeten nadenken", legde Museeuw uit.

Volgens Museeuw zal het snel duidelijk worden wie de favorieten voor de dagzege zullen zijn. "Er gaan veel valpartijen zijn als het zou regenen en de favorieten zullen snel bij elkaar zitten. Het wordt meer een eliminatie", aldus de winnaar van Parijs-Roubaix in 2002.