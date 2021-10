Pech voor Nederlander van Alpecin-Fenix: bekkenfractuur opgelopen bij verkenning en dus geen Parijs-Roubaix voor hem

Geen Oscar Riesebeek in Parijs-Roubaix zondag. De Nederlander van Alpecin-Fenix is ten val gekomen toen hij de verkenning van het Franse monument aan het doen was met de ploeg. Daarbij heeft hij een bekkenfractuur opgelopen.

"Slecht nieuws voor Riesebeek. Hij is deze ochtend gevallen op de kasseien van Parijs-Roubaix tijdens een verkenningsrit met de ploeg. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar scans onthulden dat hij een niet verplaatste bekkenfractuur had opgelopen, wat jammer genoeg een einde aan zijn seizoen maakt", aldus Alpecin-Fenix op Twitter.

Bad news from šŸ‡«šŸ‡·! @OscarRiesebeek took a tumble on the #ParisRoubaix cobbles during a recon ride with the team this morning. He was taken to hospital, where scans revealed he'd sustained a non-displaced pelvic fracture, sadly putting an end to his season.



