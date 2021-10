Colbrelli noemt 2021 zijn jaar nadat hij na EK ook in Roubaix wint: "Ik volgde Van der Poel en reed een supersprint"

De laatste maanden waren de Colbrelli-maanden. Met nu ook winst in Roubaix, nadat hij Van der Poel en Vermeersch klopte om 'de kassei' op de piste. De Benelux Tour, het EK, de Memorial Marco Pantani en Parijs-Roubaix: allemaal zijn het koersen die hij won sinds begin september.

De top drie in Parijs-Roubaix van dit jaar bestaat uit drie debutanten. De strafste debutant is Sonny Colbrelli. "Het is ongelooflijk. Ik rijd voor de eerste keer Parijs-Roubaix en ik win." Dat opgeteld bij die andere overwinningen, dan mag je spreken van een dijk van een seizoen. "Dit is mijn jaar."

"Het was een legendarische Parijs-Roubaix, met die regen en die natte start", stelde Colbrelli ook meer dan terecht. "Na Arenberg kwamen de aanvallen. Gianni Moscon vertrok na dertig-veertig kilometer. Hij was supersterk, hij heeft misschien wel tweehonderd meter vooraan gereden. Van der Poel, ik en nog twee andere renners hebben goed samengewerkt."

IN LAATSTE 25 METER VOORBIJ VERMEERSCH

In de finale ging het nog tussen Colbrelli, Van der Poel en Vermeersch. Met die laatste was Colbrelli nog niet zo vertrouwd, maar de Italiaan liet zich toch niet verrassen. "Ik volgde Van der Poel in de finale en reed een supersprint. Ik hield Van der Poel in het oog, maar de renner van Lotto Soudal begon de sprint met tweehonderd meter te gaan. Ik denk dat ik er pas in de laatste 25 meter voorbijkwam."

Parijs-Roubaix was absoluut één van de koersen die Colbrelli absoluut eens wou winnen. "Dit is mijn droomkoers, samen met de Ronde van Vlaanderen. Dit is geweldig. Het was supermoeilijk onderweg. Vanaf de eerste sector was het opletten voor valpartijen en er was de stress om het positioneren na de kasseistroken." Daar wist Colbrelli dan toch uitstekend mee om te gaan.