Sleutelpionnen Van Aert, Van der Poel en Sénéchal aan het woord: "Dit gaat een ongelooflijke editie worden"

Het zijn mannen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Florian Sénéchal van wie in deze Parijs-Roubaix heel wat mag van verwacht worden. De adelbrieven van Van Aert en Van der Poel spreken voor zich en thuisrenner Sénéchal zette dit jaar weer een stap voorwaarts.

Wout van Aert kan zijn WK-teleurstelling doorspoelen door de 58ste Belg te worden die Parijs-Roubaix wint. Van Aert is er vooral voor beducht om niet vroeg in de wedstrijd zijn kansen te verspelen. "Uit de problemen blijven zal één van de belangrijkste dingen zijn vandaag", zei hij voor de start. "Dat moet ik zeker doen op de eerste stroken, maar het is ook een kwestie van een beetje geluk te hebben."

Op dat WK was Mathieu van der Poel achtste. We zijn inmiddels weer een week verder, Van der Poel zou dus nog beter moeten zijn. "Ik hoop om een beetje beter te kunnen doen. Het heeft ook veel met geluk te maken. Ik denk dat de skills uit ht veldrijden wel kunnen helpen, maar we rijden hier niet alleen op de kasseien."

© photonews

"Parijs-Roubaix ligt in het gebied waar ik opgroeide en het is de koers die mij het beste ligt", legt Sénéchal op de site van zijn ploeg uit waarom de Helleklassieker zoveel voor hem betekent. "Ik woon misschien tien kilometer van Roubaix, dit zijn mijn trainingswegen. Natuurlijk ben ik een beetje nerveus, want dit gaat een ongelooflijke editie worden, met de regen waar iedereen over praat."

Bij Deceuninck-Quick.Step is het uiteraard de bedoeling om opnieuw de sterkte van de ploeg uit te spelen. "We hebben verschillende kaarten om te trekken: Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Zdeněk Štybar, Davide Ballerini en ikzelf. We zijn de enige ploeg met zoveel opties."