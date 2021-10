Knappe 19e plaats voor Baptiste Planckaert in Parijs-Roubaix: "Ik had amper de kracht om de beroemde douches te halen"

Planckaert gaf een reactie op de website van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik keek echt uit naar mijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix. Toen ik uit het Bos van Wallers kwam, kreeg ik de kans om Colbrelli te volgen en te anticiperen. Het was een kans om de favorieten voor te blijven, wetende dat ze op een gegeven moment naar elkaar konden kijken", aldus Planckaert.

"Uiteindelijk stopte de wedstrijd niet en kreeg ik het moeilijk op zo'n 50 kilometer van de finish. Ik deed een laatste poging om de groep Van Aert in te halen, maar de tank was helemaal leeg. Dankzij mijn doorzettingsvermogen en goede voeding kon ik toch nog een plaats in de top 20 laten optekenen. Ik had amper de kracht om de beroemde douches te halen. Ik ben trots op mijn prestatie in deze epische race!", legde de Belgische renner uit.

