Arnaud Démare zet Parijs-Tours op zijn naam, Jasper Stuyven eerste Belg op derde plaats

Knappe prestatie van Arnaud Démare in Parijs-Tours. De Franse sprinter kwam samen met Jasper Stuyven in de laatste kilometer aansluiten bij Dewulf en Bonnamour na een knappe inhaalbeweging en Démare won uiteindelijk ook.

De strijd voor de overwinning in Parijs-Tours leek lang tussen Dewulf en Bonnamour te gaan, maar het was buiten Stuyven en Démare gerekend. Onze landgenoot en de Fransman hadden een knappe tijdrit in huis en kwamen uiteindelijk nog aansluiten.

Uiteraard was Démare zo de favoriet voor de zege en de Franse sprinter zette de sprint volledig naar zijn hand. Stuyven leek te vermoeid na die inhaalbeweging en moest uiteindelijk tevreden zijn met de derde plaats. De tweede plaats was nog voor Bonnamour.