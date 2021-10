Michel Wuyts ontgoocheld over publieke belangstelling op Amerikaanse veldritten

Het was opvallend hoe weinig volk er op de Amerikaanse cyclocross was, zo heeft ook analist Michel Wuyts moeten vaststellen.

Waterloo en Fayetteville kon je nog enigszins begrijpen door de slechte weeromstandigheden, maar Iowa was een fikse tegenvaller qua publieke belangstelling.

“Iowa heeft altijd al de reputatie van een volksfeest gehad. Nu was er weinig of geen belangstelling, althans op basis van de beelden die we op tv zagen. Ik heb het daar eigenlijk nog nooit zo leeg gezien. Dat moet voor de organisatie en de Wereldbeker teleurstellend zijn”, zegt Wuyts op Sporza.

Nochtans waren de omstandigheden in Iowa meer dan ideaal: 25 graden, volle zon en open hemel, maar het publiek was er niet.