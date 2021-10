Nederlandse outsider mikte ook hoog in Zonhoven: "Ik was echt bezig met die overwinning"

Het zijn niet altijd de te verwachte namen die vooraan opduiken. In Zonhoven kwam outsider Lars van der Haar dicht bij winst. Die was uiteindelijk voor Toon Aerts, zo bleef het dus wel binnen de ploeg. Al had Van der Haar toch graag één plaatsje beter gedaan.

"Ik ben blij dat Toon heeft gewonnen, maar ik had toch ook graag zelf gewonnen. Ik voelde me heel goed en ik was echt bezig met die overwinning", verklapte Van der Haar voor de UCI-microfoon. "Het moment dat Toon ging, was het beste moment om te gaan."

Kon Van der Haar wat profiteren van zijn rol als underdog? "Ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Je rijdt tegen de concurrenten die er zijn vooraan. Dat waren er redelijk veel. Voor mij was het zwaarste stuk toen je de tweede keer omhoog moest lopen, daar ging ik echt wel op kapot. Eli Iserbyt maakte veel foutjes in het zand en daardoor moesten we een paar keer naar boven lopen, maar ik vond het een mooie cross."

Na wat een heel zwaar weekend was, is het nu toch even herstellen. "Ik ben blij dat dit weekend er op zit, met twee mooie uitslagen", besluit de renner van Trek Baloise Lions.