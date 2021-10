Julian Alaphilippe over zijn boek en de druk: "Op WK in Leuven was ik voor het eerst weer vrij van die druk"

Het boek van Julian Alaphilippe is voorgesteld: 'Regenboog', over de druk die de regenboogtrui met zich meebrengt, over het het jaar tussen zijn WK-triomfen. Niet simpel om mee om te gaan en het isnu allemaal neergeschreven hoe Alaphilippe dat ervaarde.

HLN was erbij op de boekvoorstelling. Alaphilippe licht in de krant toe waarom hij een boek wilde uitbrengen over zijn wonderjaar. "Het was een periode vol emoties, zowel persoonlijk als emotioneel. Ik wou dat delen met de fans. Het voelde daarbij heel natuurlijk aan om over mijn gevoelens te praten."

Wat veel minder natuurlijk aanvoelde, was om om te gaan met de druk van de wereldkampioen. "Het was anders koersen dan ik gewoon was. Ik maakte fouten omdat ik de trui per se wou laten blinken. Je wil op geen enkel moment iemand teleurstellen. Het was de druk die ik mezelf oplegde."

Dat bleef duren tot... aan het volgende WK. "Op het WK in Leuven was ik voor het eerst weer vrij van die druk. Ik was niet de grote favoriet en heb die dag genoten."