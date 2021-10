Eerste Wereldbeker in België: dit zijn de klassementen waar renners en rensters Overijse mee aanvatten

Na drie Amerikaanse manches strijkt de Wereldbeker in België, meer bepaald in Overijse neer. Het wordt interessant om te kijken in welke mate de crossen in Europa verschillen met die in de VS. We herinneren er u nog eens aan hoe het zit met het klassement na het Amerikaanse luik.

Klassement Wereldbeker mannen: 1. Eli Iserbyt 135 2. Quinten Hermans 107 3. Toon Aerts 104 4. Michael Vanthourenhout 100 5. Lars van der Haar (Ned) 94 6. Jens Adams 72 7. Daan Soete 67 8. Ryan Kamp (Ned) 64 9. Toon Vandenbosch 63 10. Corné van Kessel (Ned) 50 Klassement Wereldbeker vrouwen: 1. Denise Betsema (Ned) 125 2. Lucinda Brand (Ned) 122 3 Marianne Vos (Ned) 102 4. Puck Pieterse (Ned) 82 5. Yara Kastelijn (Ned) 68 6. Kata Blanka Vas (Hon) 65 7. Shirin van Anrooij (Ned) 63 8. Annemarie Worst (Ned) 59 9. Fem van Empel (Ned) 59 10. Inge van der Heijden (Ned) 55