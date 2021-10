Jeugd aan de macht in Overijse: 20-jarige Kata Blanka Vas wint in Wereldbekermanche

De Wereldbekermanche veldrijden in Overijse is bij de dames gewonnen door de Hongaarse Kata Blanka Vas. De jeugd was aan de macht in Overijse want na de 20-jarige Vas kwam de Nederlandse Puck Pieterse (19 jaar) als tweede over de streep.

De jonge Blanka Vas begon voortvarend aan de wedstrijd in Overijse. De Hongaarse vormde samen met Denise Betsema het leidersduo in de eerste ronde. In de tweede ronde besloot Betsema al om het ruime sop te kiezen en solo door te gaan terwijl Puck Pieterse bij Vas kwam aansluiten. Maar het parcours in Overijse is onvergeeflijk en na een foutje bij Betsema in een spekgladde, modderige afdaling kwamen de achtervolgers opnieuw aanslutien. Vas leek te onstuimig met haar krachten om te gaan terwijl Betsema al meer ervaring had met winnen op dit niveau, maar net over halfweg ging de Vas dan toch te snel voor Denise Betsema. Pieterse kon wél nog volgen. Tot in de voorlaatste ronde, toen ging de 20-jarige Vas toch ook te snel voor de 19-jarige Pieterse. Bij het ingaan van de laatste ronde had Vas amper 4 seconden voorsprong maar de stijl van Pieterse oogde nog maar heel moeizaam. In de laatste ronde consolideerde Vas vooral haar voorsprong om naar haar eerste Wereldbekermanche te winnen. Pieterse hield in de achtergrond stand op de tweede plaats. Wereldkampioene Brand ging nog over Denise Betsema naar de 3e plaats.