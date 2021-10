Toon Aerts heel eerlijk na derde plek in 'Moeder aller crossen': "Wringt een beetje" en "Misschien niet juiste moment"

Zoals steeds een eerlijke Toon Aerts na afloop van de cross, ook na de 'Moeder aller crossen'. Zowel over de aanval in de slotronde als over zijn gevoel over de uitslag was die eerlijkheid er. Aerts kan leven met zijn derde plek in Overijse, maar had op meer gehoopt.

"Een podiumplaats is nooit slecht", besprak Toon Aerts zijn resultaat voor de UCI-microfoon. "Ik heb in het verleden geleerd om met podiumplaatsen positief om te gaan. Natuurlijk: als je in de finale komt, in de laatste ronde nog een aanval plaatst en toch pas als derde eindigt, dan wringt dat wel een beetje." Het lopen ging wel goed. Toen ik voorop was, ben ik iets te lang proberen blijven fietsen. Ik had beter gekozen om te blijven lopen en misschien was ik dan met één of twee renners weggeweest", concludeerde Aerts. "Sven Nys riep me beneden toe om aan te vallen, maar ik ging misschien niet op het juiste moment." Het was echt wel een echte cross, met alles wat daar bijhoort en daar heeft Aerts wel van kunnen genieten. "De sfeer was echt wel aanwezig. Zeker rond de materiaalpost stond superveel volk. Op het einde was het ook nog een spannende strijd."