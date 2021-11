Programma BK wielrennen op de weg en veldrijden 2022 in Middelkerke bekendgemaakt

Op 8 en 9 januari 2022 wordt in het militair domein van Lombardsijde het Belgisch kampioenschap veldrijden gehouden. Op 26 juni wordt ook dat op de weg in Middelkerke gehouden.

In aanwezigheid van onder andere de oud-wereldkampioenen Freddy Maertens en Johan Museeuw werden beide BK’s voorgesteld. Museeuw maakte het parcours voor van het BK op de weg.

"Wij zijn niet aan ons proefstuk toe in Middelkerke wat betreft het organiseren van Belgische kampioenschappen. Vorige zomer was er al het BK trial en ook de voorgaande jaren werden er BK's georganiseerd. Wij kennen het dus onderhand wel een beetje. Het orgelpunt zetten we eigenlijk in 2022. Dit met het BK in het veldrijden en op de weg", stelde burgemeester Jean-Marie Dedecker.

"Middelkerke is zonder meer een echte wielergemeente. Wij hopen op beide evenementen een heuse volkstoeloop te krijgen. Wat betreft het BK veldrijden gingen we een samenwerking aan met onder andere het ministerie van Defensie. De titelstrijd speelt zich daarom af in het Militair Domein van Lombardsijde. Een unieke locatie. Wat betreft het BK op de weg hielden wij eraan de buurt op te zoeken. Het parcours is biljartvlak. Het wordt dus iets voor sprinters. Of misschien kunnen de weersomstandigheden ervoor zorgen dat we een waaierkoers krijgen.”

Nathalie Clauwaert, directeur van Belgian Cycling is blij met de organisatie aan de kust. "Wij hebben er een schitterende reeks wereldkampioenschappen opzitten. Ik hoop dat we voor beide BK's in Middelkerke opnieuw een heus wielerfeest krijgen. Alle ingrediënten zijn hiervoor alvast aanwezig."

BK veldrijden

Zaterdag 8 januari 2022

10u00: Vrouwen nieuwelingen

11u00: Vrouwen junioren

13u45: Mannen junioren

15u15: Vrouwen elite

Zondag 9 januari 2022

10u00: Mannen eerstejaars nieuwelingen

11u00: Mannen tweedejaars nieuwelingen

13u45: Mannen beloften

15u00: Mannen elites

BK op de weg

Zondag 26 juni 2022

Vrouwen (119 km) met start en aankomst in Middelkerke

Mannen (215 km) met start en aankomst in Middelkerke