Laurens Sweeck gaat in Niel op zoek naar uitschieter: "Naweeën van ziekte speelden mee"

Laurens Sweeck wil vandaag in Niel op de Jaarmarktcross zijn titel nog een keertje neer te zetten, al wordt dat geen sinecure.

Laurens Sweeck maakt een regelmatig seizoen door, maar de echte uitschieter ontbreekt voorlopig nog. “De eerste maanden waren zeker niet slecht”, zei Sweeck op de persconferentie. “Ik heb al veel goede wedstrijden gereden, maar dat vertaalde zich nog niet in overwinningen en podiumplaatsen. Bijna altijd val ik net naast het podium. Dat kan dus beter.”

Sweeck trok niet naar de Verenigde Staten, maar laste een ministage in Mallorca in. “Ik sta nog altijd achter die beslissing om de wedstrijden in Amerika te skippen, het vaderschap heeft daarin zeker een rol gespeeld. Alleen is het jammer dat ik een week na de stage in Mallorca ziek werd. Daardoor kon ik een tweetal weken onvoldoende trainen. De naweeën van die ziekte speelden me op het EK nog steeds parten, deze week heb ik terug het gevoel dat ik sneller recupereer en dat ik die periode achter mij kan laten.”

De Jaarmarktcross in Niel ligt hem echter als gegoten. “Het is een parcours dat mij wel moet liggen. Hopelijk kan ik nog eens meedoen voor de overwinning. Al denk ik niet dat de anderen mij zomaar zullen laten rijden omdat ik dit seizoen wat meer in de schaduw sta.”