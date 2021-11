OFFICIEEL: kampioen uit Tsjechië verlengt contract bij Deceuninck-Quick-Step

Josef Cerny reed het voorbije wielerjaar zijn eerste seizoen voor Deceuninck-Quick-Step en daarin kon de Tsjech wel bekoren. Zo werd hij de nationale kampioen tijdrijden in Tsjechië en in de Vuelta eindigde hij in de slottijdrit op de vierde plaats.

Bij Deceuninck-Quick-Step zijn ze tevreden over het werk van Cerny en daarom is er besloten om het contract van de Tsjech open te breken. Op sociale media laat de Belgische wielerploeg namelijk weten dat Cerny zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd.

We are delighted to announce that Czech ITT Champion @cernyjosef has added two more years to his deal with UCI World Team Ranking winner Deceuninck - Quick-Step: https://t.co/bU5vHoS6ag

Photo: @GettySport pic.twitter.com/OsLeH0nH4d