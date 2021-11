Vete Nuyens - van Aert beroert de zielen: "Brug te ver, beneden elke professionele moraal"

Het conflict tussen het kamp Nuyens en het kamp Van Aert is een lang en zwaar conflict aan het worden. En ook de analisten zijn daar niet langer tevreden mee.

Ook Hugo Camps is furieus in zijn column in Het Laatste Nieuws: "De clan-Nuyens vraagt nu aan de wereldbond UCI om meer sancties voor zijn vroegere pleegzoon Woutje."

Moraal

"Nog maar eens een boete en vier maanden schorsing op basis van het UCI-reglement. Dat laatste is een brug te ver. Je vraagt niet om een Berufsverbot van een collega."

"Dat is beneden elke professionele moraal. Die opeenstapeling van boetes is er ook al te veel aan, maar alla, geldwolven kom je overal tegen, zelfs in de idyllische gemeenschap van het peloton. En wraak is een lelijke ziekte."