Wordt contractverlenging Mark Cavendish vandaag afgerond? "Het werkt op mijn zenuwen dat het zo lang aansleept"

Wat met Mark Cavendish. De Brit heeft nog altijd geen ploeg voor volgend seizoen. Hij is nu al enkele maanden met Deceuninck-Quick-Step aan het praten over een verlengd verblijf, maar momenteel komt er geen schot in de zaak.

Patrick Lefevere zou het graag dit weekend afronden, maar er zijn nog steeds enkele zaken waar beide partijen niet in overeen komen. Zo wil Cavendish een hoger basisloon, terwijl Lefevere liever met premies werkt. Bij De Morgen legt Lefevere uit dat hij de contractonderhandelingen zo snel mogelijk wil afronden. "Het werkt op mijn zenuwen dat het zo lang aansleept. Het duurt allemaal te lang. Toch ben ik optimistisch en wil ik het zaterdag afronden. Ik weet dat hij het zelf ook wil", aldus Lefevere.