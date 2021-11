Komst van monumentenwinnaar naar Intermarché bevalt ook Italiaanse sprinter: "Kampioen als Kristoff ondersteunen"

Intermarché-Wanty-Gobert strikte met Alexander Kristoff een grote naam. De Noor won al monumenten als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Zijn komst verandert ook één en ander voor Andrea Pasqualon, de sprinter die al sinds 2017 voor Wanty-Gobert rijdt.

"Ik zal tijdens het seizoen aan de zijde rijden van Alexander Kristoff, die meer pure sprinter is dan ik. Als het een sprint voor hem is, geef ik hem mijn steun. Als het profiel een beetje lastiger is, kan ik mijn kans gaan", schetst Pasqualon bij SpazioCiclismo hoe de kansen tussen hen beiden verdeeld zullen worden.

KLASSIEKERS EN TOUR OP VERLANGLIJST

De 33-jarige renner kan duidelijke doelstellingen naar voren schuiven, als het van hem afhangt. "Mijn doel volgend jaar is vooral om in de klassiekers een rol te spelen en misschien in de Tour, die veel emoties voor mij met zich meebrengt."

Na de winter mogen we dus een sterke Pasqualon verwachten bij Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik wil sterk terugkomen en een kampioen als Kristoff ondersteunen. Ik wil ook in de ontsnapping zitten in moeilijke ritten, waarin ik mijn kans kan gaan met het oog op goede resultaten."