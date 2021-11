Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant rijden virtueel Alpe d'Huez op tijdens hun 'Dans met de wolven'

Deze week is het dus de beurt aan Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant, laat Deceuninck-Quick.Step weten via zijn Twitteraccount. Zij kunnen maar beter hun klimmersbenen bovenhalen, want zij gaan virtueel naar boven rijden op de de Alpe d'Huez.

Bij de 'Dans met de wolven' kan ook u telkens met twee renners van Deceuninck-Quick.Step mee rijden. Wie zich daartoe geroepen voelt, kan vrijdag 26 november proberen om het tempo van Evenepoel en Vansevenant te volgen.

Join @EvenepoelRemco and @MVansevenant99 for the next Dance with Wolves group ride on @BkoolSport!



Friday, 26 November, from 18:00 CET, they will tackle the challenging Alpe d'Huez: https://t.co/XtzC3jtIyX pic.twitter.com/Wlkjiubx2M