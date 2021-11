Een opsteker: Mark Cavendish heeft ziekenhuis verlaten en is naar huis teruggekeerd

Een eerste teken van beterschap bij Mark Cavendish: de Britse wielrenner heeft het ziekenhuis van Gent verlaten. Sterker nog, hij is niet langer in België aanwezig. Cavendish is terug naar huis gekeerd in Groot-Brittanië om daar verder te herstellen.

Deceuninck-Quick.Step heeft aan verschillende media bevestigd dat Cavendish naar huis is teruggekeerd. Cavendish was tijdens de Zesdaagse van Gent ernstig ten val gekomen en had twee gebroken ribben en een klaplong opgelopen. Uiteraard werd hij dan overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij enkele dagen ter observatie werd gehouden. Blijkbaar evolueerde zijn toestand toch in de gunstige richting, zodat hij ook thuis zijn herstel verder kan zetten. CONTRACT NOG NIET GETEKEND Mark Cavendish heeft overigens nog altijd zijn handtekening niet gezet onder zijn nieuw contract bij Deceuninck-Quick.Step. Alle aandacht gaat nu eerst naar zijn herstel.