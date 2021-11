Geen verrassing bij verkiezing Vélo d'Or: Pogačar is laureaat na boerenjaar, ook een prijs voor Alaphilippe

Tadej Pogačar is de welverdiende laureaat in de Vélo d'Or-verkiezing: hij werd bekroond tot beste internationale wielrenner van het seizoen. Met een tweede Tourzege en ook winst in twee Monumenten was hij uiteraard de gedoodverfde favoriet.

De Vélo d'Or is een jaarlijkse verkiezing die verbonden is aan het Vélo Magazine. Twee weken geleden werden de genomineerden bekendgemaakt. Kleine verrassing toch wel dat Wout van Aert daar niet bij was. Alaphilippe, Asgreen, Bernal, Carapaz, Cavendish, Colbrelli, Lavreysen, Pogačar, Van der Poel en Van Vleuten maakten wel kans. Het is dus een verkiezing tussen zowel mannen als vrouwen en over alle wielerdisciplines heen. Niemand kwam echter in de buurt van het aantal grote overwinningen die Pogačar kan voorleggen: de Vélo d'Or is voor de Sloveen van UAE. ALAPHILIPPE BESTE FRANSMAN Naast de internationale prijs werd ook een Franse Vélo d'Or uitgereikt, voor beste wielrenner uit Frankrijk. Die ging naar tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe.