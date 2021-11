Kritiek op Mathieu van der Poel nog eens aangehaald: "Dat is niet naar de geest van de sport"

Mathieu van der Poel is door velen geliefd, maar krijgt ook wel eens een keertje kritiek. Eerder liet Guillaume Martin al eens weten dat hij het er moeilijk mee had dat Van der Poel bewust vroegtijdig afstapte in de Tour. Die kritiek herhaalt de Franse renner nu nog eens.

Guillaume Martin heeft zelf in geen enkele koers opgegeven sinds 2018. Wanneer hij dan anderen uit een wedstrijd ziet stappen terwijl ze nog voort zouden kunnen, fronst hij de wenkbrauwen. Dat komt naar voren in een gesprek met Ouest-France. "Tijdens de Tour won Van der Poel een etappe, hij droeg de gele trui en viel aan op elk moment dat het mogelijk was. Zijn opgave na een week was vooraf voorzien. Dat begrijp ik niet", is Martin geen fan van zulke beslissing. "Dat is niet naar de geest van de sport."