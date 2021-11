Lead-out man ISN lijst concurrentie op: "Deceuninck-Quick.Step heeft Mørkøv, misschien is dat genoeg"

Deceuninck-Quick.Step blijft de sprintploeg bij uitstek, met Michael Mørkøv als ideale lead-out. Wie zich ook op lead-outs gaat focussen volgend jaar is Alex Dowsett, de Brit van Israel Start-Up Nation. Hij weet wie de voornaamste concurrenten zijn.

Recent deed Dowsett nog een onsuccesvolle poging om het werelduurrecord van Campenaerts te breken. Zijn aandacht op de weg gaat volgend jaar uit naar de lead-outs van de sprints. Er zijn dan wel een aantal ploegen waar hij met Israel Start-Up Nation mee moet tegen opboksen.

"Er zijn niet al te veel ploegen meer in het peloton met een sprinttrein", beweert Dowsett in een gesprek met Cyclingnews. "FDJ heeft een goede trein. Quick.Step doet het ook goed als het er eentje opzet, of misschien niet, want het heeft Mørkøv en misschien is dat genoeg. En dan heb je ook nog Alpecin."

BETER TOT ZIJN RECHT IN SPRINTTREIN

ISN zal een goede Dowsett dus zeker in zijn treintje kunnen gebruiken. "Ik geniet echt van de lead-outtrein. Ik krijg vaak het label van tijdrijder en tijdrijden is ook iets waar ik van hou, maar ik heb het gevoel dat ik beter tot mijn recht kom in een sprinttrein."