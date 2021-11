Amerikaanse wielerster-in-spe komt terug op duel met Bäckstedt op WK in Vlaanderen: "Het was overweldigend"

Binnen enkele jaren moet ze de ster van het Amerikaanse wielrennen zijn. Op het WK in Vlaanderen streed ze al met Zoe Bäckstedt voor de gouden medaille bij de meisjes junioren. Kaia Schmid moest vrede nemen met zilver, maar genoot van de ervaring.

Eens Schmid voorop geraakte met Bäckstedt, kon ze wel vermoeden hoe de wedstrijd zou uitdraaien. "Ik wist dat het zou aankomen op een sprint", komt Schmid terug op dat duel bij Cyclingnews. "Ze viel verschillende keren aan en ik geraakte telkens terug tot aan haar wiel. Ze is een sterke tijdrijdster, dus ik wist dat ik niet van haar zou kunnen wegrijden."

De 18-jarige renster wilde dus gerust alles op die spurt met twee zetten. "Mijn beste optie was een sprint, hoewel ik er niet zeker van was hoe zij zou spurten." Aan de aankomst bleek dat Bäckstedt ook dat aspect perfect beheerst. "Ze heeft het gehaald. Het was heel spannend."

De energie was waanzinnig

Schmid was op het WK onder meer onder de indruk van het publiek. "De energie was waanzinnig. Langs beide kanten van de weg waren de mensen aan het schreeuwen. Het was overweldigend, maar een supercoole ervaring."