Dwars door Vlaanderen stelt 76ste editie op nieuw parcours voor

De 76ste editie van Dwars door Vlaanderen wordt op woensdag 30 maart van volgend jaar gereden op een nieuw parcours.

De start blijft in Roeselare, de finish op de Verbindsweg in Waregem. Alle WorldTeams zullen van de partij zijn. Ook de vrouwen werken hun editie op dezelfde datum af.

“De start- en aankomstplaats blijven behouden maar tussen deze twee punten hebben wij bewust enkele aanpassingen aangebracht”, legt Guy Delesie van het organiserend comité uit. “We kregen na het Belgisch kampioenschap van dit jaar in Waregem heel wat positieve reacties. Die finale bleek een stuk lastiger te zijn dan wat werd verondersteld. Bovendien is er de mogelijkheid om op de hippodroom iets te organiseren voor wat betreft VIP-arrangementen. En met de parcourswijziging willen we ook de veiligheid van de renners ten goede komen.”

Een gevaarlijk stuk werd geschrapt, zonder dat er te veel kilometers in de plaats kwamen. “Wilden we van de Kluisberg naar de Côte de Trieu, dan was er een passage met een pak straatmeubilair. Elk jaar waren er in aanloop naar die bewuste Trieu valpartijen omdat het er in het peloton heel nerveus aan toe ging. We schrappen daarom die strook. In plaats van via Kerkhove en Anzegem naar Waregem te rijden doen wij dat nu met passages in Oudenaarde en Kruisem.”

En er zijn nog meer wijzigingen. “De afdaling van de Stationsberg gaan we eveneens schrappen. In plaats van de Taaienberg en de Berg Ten Houte, maken we nu een opvolging van Berg Ten Houte en de Kanarieberg. Nieuw is ook onze tweede helling van de dag, de Zeelstraat in Zulzeke, en de Stooktestraat in Berchem. Deze laatste doen wij nu opwaarts net als de Ladeuze die wij oprijden in plaats van er af te dalen en zo via de kasseizone van de Doorn in Oudenaarde stilaan richting Verbindingsweg in Waregem te trekken.”