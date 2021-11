'Geen startgeld in de Wereldbekermanche van Dendermonde, ook niet voor Van Aert en Van der Poel'

Van Aert en van der Poel zouden erg hoge startprijzen krijgen, doet het verhaal de ronde. Dendermonde staat op het programma van beiden, maar bij die cross wordt er geen startgeld uitgekeerd. Ook niet aan Van Aert en Van der Poel, zo verzekert organisator Jurgen Mettepenningen.

De vraag over startgeld voor Van Aert en Van der Poel werd hem voorgelegd in een gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik kan dat volledig ontkennen. Ik heb noch met Van Aert, noch met Van der Poel, noch met hun managers over deelname gepraat."

GEEN BESPREKINGEN ROND DEELNAMES

Naar verluidt de gewone gang van zaken bij een Wereldbekercross. "In wedstrijden die geen Wereldbeker zijn, moet je als organisator zelf contracten met renners afsluiten. In de Wereldbeker is dat niet het geval. Wij gaan er gewoon van uit dat alle toppers present zijn."

Maar toch: geen startgeld voor de twee mannen met zo'n grote allure in de cross? "Ik zeg: er wordt in Dendermonde geen startgeld betaald. Mocht dat wel zo zijn, dan zou ik dat weten. Ik zeg niet dat er geen andere akkoorden gemaakt zijn, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de wedstrijden die Flanders Classics op de weg organiseert. Daar heb ik geen zicht op."