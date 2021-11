Joop Zoetemelk heeft nog altijd veel last van val van vorig jaar: "Het leven zit me behoorlijk tegen"

Zijn val van vorig jaar confronteert Joop Zoetemelk met een nieuwe realiteit. Positief in het leven staan is moeilijker geworden, want hij deed nog altijd graag fietstochten en dat zit er momenteel niet in. Het was ook tijdens zo'n fietstocht dat de Nederlander in 2020 ten val kwam.

De Nederlandse krant De Telegraaf schetst een gesprek dat de Tourlegende in zijn woonboerderij in Frankrijk had met Privé, over de gevolgen van die valpartij. Zoetemelk liep onder meer een dubbele breuk in de linkeramr op. "Ook de zenuwen in die arm zijn beschadigd, waardoor ik nauwelijks nog kracht heb in mijn handen."

Geen gemakkelijke situatie om mee om te gaan. "Het leven zit me behoorlijk tegen. Ik kan bijna niets meer. Het leven valt me op dit moment erg zwaar en mijn lijf wil echt niet meer. Ik heb nog zoveel last van dat ongeluk. Ik hoop tegen beter weten in dat ik ooit nog de 'oude Joop' wordt."

CONDITIE TOT ONGEVAL UITSTEKEND

Iets meer dan een jaar geleden was de gezondheid van de inmiddels 74-jarige Zoetemelk nog altijd goed. "Mijn conditie was tot het ongeval uitstekend, maar daar is nu niet veel meer van over. Ik ben in een paar maanden tien jaar ouder geworden."

Hij zit met de fysieke lasten en ook mentaal is het dus niet makkelijk. Op dat vlak komt de coronacrisis daar ook nog eens bovenop. "De wereld staat met die pandemie volledig op z'n kop. Ik heb daar veel last van."