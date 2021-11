Jurgen Mettepenningen vertelt over zijn moeilijke relatie met Sven Nys

Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal houdt zich ten opzichte van Sven Nys aan de standaard beleefdheid, maar verder dan dat gaat het niet.

Veel heeft te maken met Dwars door het Hageland, waar Sven Nys cocommentator was op de VRT en zich nogal partijdig liet horen. “Nys zei in jullie krant dat ik jaloers ben”, zegt Mettepenningen aan HLN. “Ik zou niet weten waarom ik jaloers moet zijn op Nys die een ploeg heeft die veel minder wint dan mijn ploeg.”

Want volgens Mettepenningen zijn daar niet-geschreven afspraken voor. “Vroeger was er een ongeschreven wet dat iemand die aan een ploeg verbonden is, geen cocommentator mocht zijn bij een wielerwedstrijd waar zijn eigen ploeg aan deelnam. Die regel is nu geschonden.”

De relatie tussen de twee is dan ook bekoeld. “Verder dan elkaar feliciteren met een overwinning van één van zijn of van mijn renners, gaat onze relatie niet. Het is ook niet dat we niet door één deur kunnen of elkaar niets gunnen. We komen niet altijd overeen, dat hoeft ook niet.”